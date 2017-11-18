違反監控相關法律 德國全面禁售兒童智能手錶

德國聯邦網路局（Federal Network Agency）在今（18）日宣布，德國的市面上全面禁止販售兒童智能手錶，因為這項裝置違反了德國嚴格的反監控相關法律。（圖取自SmartWatches.org網站）

2017-11-18 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕智能手錶在市面上早已不稀奇，甚至有廠商推出為兒童專門設計的智能手錶在市面販售。但德國電信監理機構在今（18）日宣布，德國全面禁止販售兒童智能手錶，因為這項裝置違反了德國嚴格的反監控相關法律。

根據《路透》報導，德國聯邦網路局（Federal Network Agency）會禁售兒童智能手錶，原因來自該手錶能夠將附近的環境音錄下，並發送出去。此功能原先是設計給家長用以掌握孩子的動靜，但此功能同時衍伸出隱私權的問題。

聯邦網路局局長霍曼（Jochen Homann）表示，透過應用程式，父母可以利用這種手錶來祕密監聽孩童的環境，它們因此被列為禁用的發送裝置。

霍曼更進一步表示，根據調查發現，有父母會利用此功能監聽老師上課的內容。

德國聯邦網路局表示，目前已掌握數個線上販售兒童智能手錶的公司，並對其採取行動。但聯邦網路局仍未明白點出這些公司的名稱。

聯邦網路局同時呼籲，家長應銷毀此種手錶。

德國聯邦網路局在今年2月就曾禁售過一款連網娃娃「凱拉」，並稱凱拉是一款「間諜裝置」。凱拉會錄下兒童的對話，將兒童提出的語音問題，透過無線傳送到數位裝置上，再轉換成文字搜尋，最後將得到的答案由語音播出。聯邦網路局當時表示，若凱拉的軟體遭駭客入侵，可能洩露個人資料。