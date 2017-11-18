台裔牙醫變身肌肉型男 世界健美時尚大賽奪冠！

台裔青年顏俊本身是名牙醫，脫下白袍後變身成帥氣肌肉型男。（中央社）

2017-11-18 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今年在美國舊金山舉行的世界健美時尚大賽（World Beauty Fitness & Fashion Federation）中，吸引許多熱愛健身的參賽者，其中一名台裔青年顏俊也參與了這次大賽，除了展現完美的身材比例與肌肉線條，還有個人的穿衣品味，穿出自己的風格，讓他順利拿下這次大賽的冠軍。

根據《中央社》報導，父母都是台灣人的顏俊，今年26歲，在美國出生長大，現在是一名牙醫。身高187公分，93公斤的他回憶表示，小時候身材瘦削，穿什麼衣服都鬆鬆垮垮的，因此也對自己沒自信。為了讓自己變得好看，在高中時開始接觸健身，起初還只能勉強舉20公斤，現在100公斤對他而言已經算是小菜一疊了。上大學後也結交了不少熱愛健身的朋友，彼此一起分享健身成果。

據悉，世界健美時尚大賽中除了穿泳褲展現身材，參賽者還要會穿搭，表現出自己對衣服的品味。賽會中顏俊也露出自己的陽光笑容，他表示因為美國很少有華人會站上健身舞台參加選拔，因此這些選美照片在自己任職的診所引起不小的討論，大家都覺得和他平常形象很不同。顏俊除了牙醫身分外，另外也考到了健身教練，對此感到自豪的他說：「健美已成為我的終身事業。」

顏俊表現出自己對西裝及便服的穿搭品味。（中央社）