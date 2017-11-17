耶誕大禮！ 澳洲總理：耶誕節前完成婚姻平權立法

澳洲總理滕博爾保證，婚姻平權法會在今年耶誕節前完成立法。（資料圖，法新社）

2017-11-17 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕針對同性婚姻合法化進行民調訪查，澳洲統計局（ABS）15日公布結果指出，多達61.6％支持同性婚姻合法化；該國議員16日也透露，目標為在12月初進行初次的法案審查，而澳洲總理更是直接保證，耶誕節前將會完成婚姻平權修法。

綜合媒體報導，此次民調為期約2個月，以郵寄投票的方式進行，贊成者為61.6％，反對率38.4％，投票率近80％，此投票雖不具約束力，但已充分展現民意。而澳洲自由黨與國家黨所組成自由黨／國家黨聯盟，以及最大在野黨工黨均表示，目標在12月7日前於議會通過法案。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也保證，婚姻平權法會在今年耶誕節前完成立法。若澳洲通過同性婚姻，將成為世界上第26個同性婚姻合法的國家。

滕博爾於記者會中表示，澳洲人已充分表達意見，壓倒性支持婚姻平權，此次民調結果「清楚且驚人」，同時也警告保守黨人士，公民是「我們的主人」，因此國會必須實現民意。「他們投票支持公平、支持承諾、支持愛。現在換國會的我們繼續努力。」

而澳洲在野黨工黨領袖修頓（Bill Shorten）也表示，「這真是美好的一天，因為澳洲人藉由民調，以壓倒性的聲勢宣布，澳洲已經為婚姻平權做好準備，而我只想許一個承諾：『今天慶祝，明天立法！』」

報導同時也指出，不論朝野，內部均有保守派議員持反對立場，以宗教為由反對婚姻平權法案，或是主張應該為同性婚姻設置專法與修正案。另外，澳洲參議院預定22日提出同婚議案，27日討論。