獎落誰家？歐盟銀行、藥品新總部 落腳城市20日投票

歐洲藥品管理局（EMA）與歐洲銀行管理局（EBA）舊總部都位於英國倫敦，現在各大城市正在毛遂自薦，盼能成為這兩個單位落腳的幸運城市。（歐洲理事會提供）

2017-11-16 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟將在11月20日投票，決定英國脫歐後，原總部都位於倫敦的歐洲銀行管理局（European Banking Authority）與歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）的新家將落腳何處；這不只牽動到上千名員工生計，各大城市也虎視眈眈，就希望新總部的設立能帶動金流與人才的進入，讓自己成為歐洲新興金融及藥品界的代名詞。

綜合外媒報導，英國在今年3月啟動脫歐程序，原總部設於倫敦的歐洲銀行管理局與歐洲藥品管理局不得不另覓他處；而這兩大管理局的進駐將會帶來可觀的經濟利益，例如歐洲藥品管理局每年舉辦數百場會議、並湧入近千名專業技術人才，進而帶動周邊飯店、餐廳的消費，製造可觀金流；目前已有19個城市爭取歐洲藥品管理局遷入、也有8個城市希望歐洲銀行管理局進駐。

爭取歐洲藥品管理局的城市有阿姆斯特丹、布魯塞爾、哥本哈根、斯德哥爾摩、都柏林及米蘭等；爭取歐洲銀行管理局的則有法蘭克福、巴黎、盧森堡、布拉格等等。

有趣的是，歐洲藥品管理局上個月的一份員工調查報告指出，如果新總部設在阿姆斯特丹、哥本哈根、米蘭或維也那等城市，有超過65％的員工將繼續留下；但若遷至雅典、華沙、赫爾辛基（芬蘭首都）、布拉提斯拉瓦（斯洛伐克首都）等地，將可能損失超過70％員工。

歐盟表示，將於4天後（20日），由除英國之外的27個會員國代表投票表決，幸遇之城的產生令人拭目以待。