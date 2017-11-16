上海維密時尚秀倒數12日 中國官僚是場夢魘

美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）2017年大秀將於28日在中國上海登場，《紐約郵報》的Page Six報導以標題「維多利亞的秘密時尚秀轉變成全球媒體危機」表示中國官僚系統造成的問題與影響。（Star World提供）

2017-11-16 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）2017年大秀將於28日中國上海登場，昨日《Fashionista》報導指出時尚秀名單內有三名模特兒因遭到中國拒絕給予簽證，只能取消個人行程；《紐約郵報》的Page Six報導以標題「維多利亞的秘密時尚秀轉變成全球媒體危機」表示中國官僚系統造成的問題與影響。

Page Six報導內容提到，時尚部落客早就訂好的中國旅程，因沒有拿到中國簽證只能取消，電視節目的製作人被要求只能在梅賽德斯賓士文化中心（Mercedes-Benz Arena）外取景，但秀卻是在中心內舉行、維多利亞的公關稿遲遲無法發布，因尚未通過中國政府審查。一位時尚人士表示，「這簡直是場全球媒體的夢魘，這些公司都花了大把的錢在這，但卻不清楚究竟可以拍攝到什麼東西。」

2001年維密大秀開始舉辦時尚秀演出，近幾年舉辦的運氣比較不佳，去年在法國巴黎舉辦時遇到巴黎恐攻、「豐臀金」金卡達夏珠寶遭竊事件，自此之後前往看秀的記者皆須通過背景調查、提供個人官方證件，VIP嘉賓則需提早下車，自行走路進場。