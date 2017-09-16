雙十節煙火？ 韓媒：北韓將展現打擊美國本土能力

南韓媒體指出，金正恩的下一步很可能是要展現具備打擊美國本土的能力。（資料圖 法新社）

2017-09-16 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨（15）日再度發射洲際導彈飛越日本北海道上空，此次飛彈的飛行距離達3700公里，這代表北韓已經具備打擊關島的能力。而南韓媒體指出，北韓的下一步很可能就是要具體展現打擊美國本土的能力，而時間點恐怕就是北韓勞動黨的建黨紀念日，也就是下個月的10月10日。

據《中央日報》報導，金正恩在去年3月下令「要加快核武開發後，為了可以用各種核武在任意地點進行攻擊做好準備」，在那之後北韓發射了飛毛腿導彈、蘆洞導彈、舞水端導彈、潛射彈道飛彈（SLBM）等多種類型的導彈。一名南韓軍方人士指出：「若說北韓去年是以多種方式展現能攻擊南韓，今年所發射的火星12號、火星14號的特點則是能威脅關島與美國本土」。

報導指出，北韓必定將進行更多針對美國的軍事挑釁，也很可能在10月10日的建黨紀念日前後進行下次軍事行動。為展現能打擊美國本土的軍事能力，北韓很可能會使用7月份所發射的洲際彈道飛彈（ICBM）來威脅美國。而南韓國防安保論壇秘書長申鐘宇（音譯）表示：「北韓仍未試射過的火星13號，以及還沒有進行實距離試射的火星14號可能成為王牌。」

另外，潛射彈道飛彈（SLBM）與「固態燃料發動機」的新型導彈也可能是北韓的下一張牌，潛射彈道飛彈在發射前無法掌握發射跡象，北韓目前已經有2到3枚發射管，目前正在開發能長時間潛行的新型潛水艇。另外，飛彈若是使用液態燃料，在發射前必須要花上1到2小時填充，這段期間攻擊行動可能會暴露，而若是使用一開始就內建在飛彈裡的固態燃料則能「說射就射」。