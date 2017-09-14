Face ID安全有漏洞？專家：遇到雙胞胎就完蛋

許多消費者都擔心「Face ID」的隱私及安全問題，臉部辨識系統執行長布拉肯直言，辨識系統可能會被血親或是雙胞胎所欺騙。（彭博社）

2017-09-14 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果在最新iPhone X中採用人臉辨識功能「Face ID」，這項功能雖然方便，不過有許多消費者都擔心其隱私及安全問題，例如兩個長得很像的人，是否能解鎖同一支iPhone X？臉部辨識科技公司Kairos的執行長布拉肯（Brian Brackeen）直言，臉部辨識系統可能會被血親或是雙胞胎所欺騙。

根據美國《CNN》報導，針對Face ID的安全性，蘋果指稱，使用者的臉部特徵訊息被鎖在一個保密資料庫內，臉部辨識的過程也全程在用戶手機內進行，而不是在雲端，希望藉此保護用戶隱私。但蘋果不願提供進一步細節，僅強調臉部辨識不會被照片或面具欺騙。

臉部辨識技術會隨著用戶使用時間拉長後，更精確定位用戶臉部變化，即便用戶日後長鬍子或戴眼鏡也能輕易解鎖，不過臉部辨識技術真的能夠分出每個人的不同之處嗎？臉部辨識公司Kairos執行長布拉肯（Brian Brackeen）表示，「這種科技雖然不會被面具或照片欺騙，但可能會被長得極為相似的人所騙，像是家族血親或雙胞胎。」

由於蘋果的行動支付系統「Apple Pay」也支援Face ID，信用卡訊息網站「CreditCards.com」的資深分析師舒爾茨（Matt Schulz）認為，如果未來蘋果的Face ID被證明有其缺陷，可能會嚴重損害蘋果拓展Apple Pay的行動，如果人們覺得Apple Pay不安全，就不會去使用它。