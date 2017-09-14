日宮古島遭泰利侵襲 2台籍漁船纜繩斷裂4人受困

2017-09-14 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利在路徑不斷往北修正的情況下，直往日本而去，位在台灣東方的日本石垣島、宮古島首當其衝。現在有消息傳出，有2艘台灣漁船停留在宮古島平良港，卻發生纜繩斷裂意外，有4人受困船艙。

根據《NHK》報導，2艘漁船一共載有10人，其中2名船長為台灣人、8名船員為印尼人，目前已知1名台籍船長和5名船員以自行上岸，還有4人受困船艙。

報導中提到，台灣在接獲消息後與那霸當局聯繫，並由海上保安部展開搜救，但由於當地狂風暴雨，能見度非常差，因此暫停搜救行動，至今日清晨尚無進展。