「去中國化、不得人心」文言文爭議 國台辦森77

國台辦今天痛批，在教育與文化上搞「去中國話」，是圖謀割裂台灣與中華文化的血脈聯繫。（中央社）

2017-09-13 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高中國文教材的文言文比例日前引發爭議，雖然最後決議維持45％到55％比例不變，中國國台辦今天卻痛批，在教育與文化上搞「去中國化」，是「圖謀割裂台灣與中華文化的血脈聯繫」，只會傷害台灣社會、荼毒台灣年輕一代，「這樣做是不得人心的」。

國台辦發言人安峰山今天在記者會中被問及台灣文言文與白話文之爭議題，他表示，一段時間來，台灣有股勢力一直處心積慮地在課綱、教材等問題上來做手腳，遭到台灣社會各界強烈反對，他們曾多次提醒，「中華文化是兩岸共同的根和魂、是老祖宗留給我們的無價之寶」。

背誦古詩感嘆 別只會「藍瘦香菇」

安峰山強調文言文很重要，隨後開始背誦古詩舉例，「當我們遇到感情的糾葛時，我們可以感嘆『人生若只如初見，何事秋風悲畫扇。等閒變卻故人心，卻道故人心易變』，而非只會說『藍瘦香菇』」。

安峰山強調，這些優秀中華傳統文化經過千百年潛移默化，「已內化為我們每個中國人的基因」，所以回頭來看，這次關於高中語文文言比例的爭議，「島內多數輿論」都認為，這實際上並非一場單純的「文白之爭」，而是島上的一些勢力在文化和教育領域又一次「去中國化」的動作。

安峰山最後還搬出陶淵明的「桃花源記」當哏，痛批「這些動作質就是要『滅其文』、『滅其史』」，最終要磨滅「深刻在台灣社會、特別是台灣年輕人心中的」中華文化的痕跡，讓台灣的年輕人「不知有漢，無論魏晉」。