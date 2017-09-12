巴基斯坦小情侶私奔 下場竟被家人親手電死...

「榮譽處決」的受害者幾乎都是女性，而「處決」通常是由受害者的家族成員執行。（資料照，法新社）

2017-09-12 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦每年有數以百計的婦女死於「榮譽處決」（honour killing），被國際社會詬病已久，即使以超過25年以上的重刑試圖遏止歪風，但還是阻止不了悲劇的發生。據巴基斯坦警方表示，日前一對青少年情侶試圖私奔，結果竟遭電擊處死，而且還是家人下的手。

據《路透》報導，17歲的少男與15歲的少女居住於港邊都市喀拉蚩（Karachi），上個月他們決定私奔，但當地普什圖族（Pashtun）長老認為，這會使族群蒙羞，於是兩名青少年的家人竟然親下毒手。當地的警員馬華（Aman Marwat）逮捕了兩個人的父親和兩個叔叔，目前正在追緝約30名普什圖族的族人。

馬華是名值勤25年以上的資深警員，他表示，自己已經處理很多喀拉蚩的「榮譽處決」命案，他補充，「無辜的靈魂被綁在繩床，被施以電擊。」、「少女被殺先被埋葬，隔天再輪到少年。」

巴基斯坦每年有超過500人，死於「榮譽處決」，受害者幾乎都是女性，而「處決」通常是由受害者的家族成員執行，只因為認定被害人給部落帶來「恥辱」。巴基斯坦人權活動家佐霍拉．優素福（Zohra Yusuf）指出，「這表示部落的力量比執法者還要更強大。」