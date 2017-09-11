北韓可能發射火星-14 夏威夷、西雅圖被納入射程

北韓在今年7月聲稱成功發射「火星-14」，並由官方媒體《朝中社》（KCNA）釋出照片。（資料照，法新社）

2017-09-11 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會將在美東時間11日下午，就美國起草對北韓實施新制裁的決議進行表決。北韓外務省在北韓時間11日早上發出聲明，暗示若美國執意推制裁，將會推動高強度的挑釁，讓美國付出應有的代價；外界推測，北韓有可能會發射洲際彈道導彈（ICBM）級別的「火星-14」。

根據南韓媒體《韓聯社》報導，由於北韓外務省選擇了最正式的「聲明」，所以北韓聲稱要發起挑釁可能不是空話，對於北韓在聲明中提到的「最後手段」，專家們列出了多個可能性。

報導提到，北韓可能以正常角度（30-45度）發射「火星-14」，讓飛彈飛行8000公里以上，將美國夏威夷、阿拉斯加和西雅圖等地都納入射程。

北韓也有可能發射疑似ICBM級別的「火星-13」；南韓慶南大學遠東問題研究所教授金東燁指出，從設計圖來看，「火星-13」的射程達到1.2萬公里。

南韓科學技術政策研究院高級研究員李春根則分析，北韓有可能會從潛艇發射「北極星-3」型等潛射彈道飛彈（SLBM），使飛彈飛越日本上空，由於難以預測，這種挑釁更會讓人驚異。

報導稱，北韓也有可能動用遠程彈道飛彈（IRBM）「火星-12」，對美國關島進行射擊；北韓曾表示，考慮同時發射4枚「火星-12」，使飛彈落在關島周邊30-40公里的海域。