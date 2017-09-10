毛澤東熱 《BBC》觀察：造成習近平執政難題

毛澤東熱，被評造成中國國家主席習近平（圖）執政難題。（法新社）

2017-09-10 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕中共第一代領導人毛澤東去世41年，但是，中國民間「毛澤東熱」似乎更熱，甚至被評可能危及中國政治穩定，對中國現任領導人習近平更是一種「意識形態難題」。

《BBC》報導，多年來中國對於毛澤東的紀念活動都是官方冷和民間熱，今年依舊如此；天安門廣場依舊有大量遊客排隊等著參觀毛澤東紀念堂，凸顯中國的毛澤東熱，熱度甚至「可能危及中國的政治穩定」；讓習近平陷入尷尬的意識形態難題。

報導指出，習近平是紅二代執政，自2012年底擔任最高領導人以來，似比任何一位領導人都熱衷引用毛澤東講話，甚至講話都有毛澤東的風格；不過，這次中共19大召開，毛澤東嫡孫毛新宇被排在19大代表之外，同時有多位紅二代也被排在19大之外。

事實上，習近平與毛澤東之間，有著難解的恩怨，「文革前習近平的父親習仲勳就受到整肅並且多年被監禁，未成年的習近平也受到了牽連。1978年毛澤東時代結束後習仲勳才獲得平反」。習近平更「放棄了毛澤東時代的經濟和社會理想」，將中國「變成了世界貧富懸殊最大的國家之一」。

報導更認為，這股強大的毛澤東熱，可能「對中共一黨專制形成挑戰」，「西方專家甚至認為，如果中國舉行自由選舉，新毛派候選人很可能夠贏得選舉」。