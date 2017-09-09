YouTube又砍北韓宣傳帳號 軍事專家大喊：不要啊！

2017-09-09 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕影音平台YouTube在本周五（8日），以違反社群準則，將北韓兩大宣傳頻道Stimmekoreas和Uriminzokkiri強制關閉。YouTube此舉也引來軍事專家的不滿，要求停止這項舉動。對此，YouTube也尚未做出任何回應。

綜合外媒報導，YouTube於8日強制關閉北韓2大宣傳頻道，Stimmekoreas和Uriminzokkiri分別擁有2萬與1.8萬的訂閱人次。這2個頻道常常會上傳北韓的電視新聞以及各種有關北韓的影片，估計都是北韓的支持者在北韓境外上傳推廣的影片，宣傳影片甚至有時觀看次數會突破百萬。

對於YouTube關閉頻道的舉動，軍事專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示非常不滿，路易斯平常都是利用這兩個頻道去觀察北韓的細部舉動，學者也常常利用影片分析金正恩的隨扈內容、飛彈研發政策以及分析北韓官方是否再發布假消息。如今YouTube疑似因為頻道的點閱率將創造收益要回饋給北韓，有違美國經濟制裁的政策，因而將兩個頻道停權。

路易斯甚至在推特上面發文表示，請YouTube停止這項動作，專家都仰賴這個來源分析與監控北韓的飛彈政策。

華盛頓的衛星分析專家史考特（Scott Lafoy）對此表示，這2個帳號被刪除後，蒐集與找尋北韓資料的難度將會增加。

YouTube早在2016年就開始刪除北韓的宣傳帳號，在去年11月，北韓的KoreanCentralTV1就遭到刪除，另外的幾個宣傳頻道如Chosun TV、KCTV Stream也遭到刪除。