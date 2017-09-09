被墨西哥驅逐出境！北韓大使嗆：不爽美國又不是你

北韓駐墨西哥大使金亨吉昨（8）日被墨西哥政府下逐客令，限他3天內打包走人。（歐新社）

2017-09-09 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥政府為了抗議北韓進行核試與持續發射彈道飛彈，昨（8）日（當地時間7日）表示將北韓駐墨西哥大使金亨吉列為「不受歡迎人物」，限時在3天內打包走人。對此，今（9）日（當地時間8日）金亨吉表示抗議，認為核武問題是起因於美國的仇視，與墨西哥無關，不解為何要這樣子做。

據《NHK》報導，墨西哥外交部於當地時間7日發表聲明，批評北韓「在近幾個月進行核試與發射彈道飛彈，明確違反了國際法與聯合國安理會的決議」，「開發核武與彈道飛彈對世界和平與安全，以及日本與韓國等重要的同盟國造成嚴重的威脅」，因此，將北韓駐墨西哥大使金亨吉列為「不受歡迎人物」，從墨西哥驅逐出境，且限時72小時內離開。

而金亨吉今天站在墨西哥城的北韓大使館門前，板著一張臉對著眾多記者念出抗議聲明，聲明中指出「朝鮮半島的核武問題是源於美國的敵視政策，與墨西哥無關」，並痛批墨西哥的手段「不論法律與道德上都沒有依據」，對墨西哥突如其來的逐客令表達強烈不滿。

金亨吉除了是前年7月被任命為駐墨西哥大使外，事實上還身兼駐瓜地馬拉大使，外界認為他會繼續處理與瓜地馬拉的外交事務，而非回到北韓。

金亨吉在大使館門前唸出抗議聲明。（路透）

金亨吉板著一張臉，對墨西哥政府提出嚴正抗議。（路透）