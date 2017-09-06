天災頻傳 聯合國秘書長：綠色經濟才是未來經濟

2017-09-06 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國近日天災頻傳，從美國、印度，甚至到孟加拉、尼泊爾，都經歷氣候變遷所帶來「前所未見」的天災。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今（6日）天表示，1970年至今的天災次數增加了3倍，發展綠色經濟才是建立未來經濟。

綜合外媒報導，古特瑞斯今日在記者會上說：「我想對那些在近幾週受到嚴重天然災害的美國德州、孟加拉、印度、尼泊爾的災民表示達關心之意。」古特瑞斯表示，世界的氣候在近年急速惡化，根據統計，去年（2016）因天災而流離失所的民眾有2420萬人，是暴力衝突所造成流離人數的3倍。

就在上週，美國德州經歷號稱50年來最強颶風「哈維」的摧殘，休士頓在1週內降下相當於1年的雨量，造成至少60人死亡、逾3萬7000棟房屋受損、1800億美元（5.4兆台幣）的經濟損失。

此外，過去2個月的南亞也同樣受到極端氣候帶來的天災重創，雨季過量的降水造成印度、尼泊爾、孟加拉等國大淹水，多達4000萬人受水災影響，1200人喪命。

對此，古特瑞斯指出，相關單位依然抱持謹慎的態度面對近年的氣候惡化，但科學家也表示，此類極端氣候將是全球暖化下的常態。古特瑞斯同時呼籲，希望各國能共同致力於巴黎氣候協定，因為綠色經濟才是未來的經濟。