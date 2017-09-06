川普政府宣布廢除「追夢者」歐巴馬罕見開罵

川普政府宣布廢除俗稱「追夢者」的年輕無證移民暫緩遣返令，前總統歐巴馬罕見嚴詞批評，全美各地也出現抗議人潮。（美聯社）

2017-09-06 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府週二（5日）宣布，終止歐巴馬政府在2012年宣布的「童年入境暫緩遣返（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）」計畫，這個計畫讓近80萬非法移民暫緩被遣返，以取得合法身分；這個俗稱「追夢者」計畫被終止，前總統歐巴馬罕見嚴詞批評這決定：「殘忍且自取毀滅」。

綜合外媒報導，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）週二宣布，川普政府終止DACA計畫。他說，該計畫違憲，並剝奪了美國人的工作機會，塞申斯表示，川普政府正敦促國會尋求另一種保護以兒童身分非法進入美國的年輕移民；美國要有個符合國家利益的合法移民制度，「我們不能接納所有想來這裡的人，就這麼簡單。」美國國會將有6個月時間提出替代方案。

川普政府此項決定，令歐巴馬罕見地發表近5000字聲明痛斥，在未點名川普的情況下，歐巴馬痛批白宮，有針對性的瞄準這些在美國成長的年輕無證移民是「錯誤」且「殘忍」，強調，剝奪這些無證移民貢獻美國的機會是「自取毀滅」。

大多數受DACA計畫保護的移民來自墨西哥和拉丁美洲，這些人被稱為「追夢者（Dreamers）」；川普這一最新舉動勢必會疏遠西班牙裔美國人，隨著美國人口不斷增長，西裔族群成為日益重要投票團體，現全美各地已出現抗議人潮。

歐巴馬在2012年繞過國會，通過行政命令頒布DACA計畫，獲得民主黨和許多商界領袖支持。川普早前表態要終止該計畫後，引起包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）在內等多名商界領袖發表公開信，敦促川普保留計畫。

但也有批評指出，歐巴馬當年以行政命令的方式改革美國的相關移民法律，是擴權違憲。