川普政府宣布終止DACA 「夢想者」面臨遣返

2017-09-06 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府週二（5日）宣布，終止歐巴馬政府在2012年宣布的「童年入境暫緩遣返（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）」計畫，這個計畫讓近80萬非法移民暫緩被遣返，以取得合法身分。美國國會將有6個月時間提出替代方案。

綜合外媒報導，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）週二宣布，川普政府終止DACA計畫。他說，該計畫違憲，並剝奪了美國人的工作機會。美國代理國土安全部長杜克（Elaine Duke）表示，在明年3月5日前，該計畫的受益者不會受到影響。

塞申斯表示，川普政府正敦促國會尋求另一種保護以兒童身分非法進入美國的年輕移民；美國要有個符合國家利益的合法移民制度，「我們不能接納所有想來這裡的人，就這麼簡單。」

歐巴馬在2012年繞過國會，通過行政命令頒布DACA計畫，獲得民主黨和許多商界領袖支。川普早前表態要終止該計畫後，引起包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）在內等多名商界領袖發表公開信，敦促川普保留計畫。

大多數受DACA計畫保護的移民來自墨西哥和拉丁美洲，這些人被稱為「夢想者（Dreamers）」。川普這一最新舉動勢必會疏遠西班牙裔美國人，隨著美國人口不斷增長，西裔族群成為日益重要投票團體。