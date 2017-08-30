習近平剷江派勢力 三大台商遭點名

中國富商郭文貴爆料稱，中國萬達集團王健林、樂視賈躍亭、阿里巴巴馬雲等20個老闆肯定「過不了中共十九大」。圖為中國國家主席習近平。（美聯社）

2017-08-30 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國富商郭文貴頻頻爆料，中國國家主席習近平在十九大之前，剷除江派人馬在商界勢力，郭文貴除了點名萬達王健林、樂視賈躍亭及阿里巴巴馬雲之外，另外台商圈也傳言，有三大台商被點名清算，今年秋天十九大前中國企業圈已一片風聲鶴唳。

《信傳媒》報導，今年不少中國富商被調查，台商圈也開始流傳中國國家主席習近平要優先整治的3大台商老闆名單。有上市公司股東透露，「這次中國這一下（政治引起的經濟震盪）會很大」，許多台商也看在眼裡，各種自保動作早就已展開。

由於被盯上的企業多與中國前國家主席江澤民一派有直接或間接關係，外界就開始猜測，這是中國國家主席習近平在十九大之前，剷除江派人馬在金融界殘餘勢力的一系列動作，在台商圈也開始流傳有習近平將優先整治的一號、二號、三號大台商老闆名單。這些「人在屋簷下」的台商們早已經嗅到氣氛不對，他們看在眼裡，嘴上不說，腳底抹油是跑得比誰都快，各種自保的動作早就已經悄悄的展開。

3台商被點名優先整治

該股東透露，台商自習近平上台後就陸續把錢撤走，此情況已延續5年，不過台商離開並非因為習近平，而是中國環境變了，台商在成本上吃太多悶虧，環境已不比過去，加上十九大引起的震盪，將加速老一代台商撤出中國，「現在台商就是趕緊『溜』，現在中國已經沒有台商的餘地了」。

另外本報28日報導也提到，陳由豪在中國的翔鷺騰龍集團走的是江澤民路線，幾年前陳由豪就有落跑風聲傳出，但以中國當前政治氣氛，陳由豪處境已岌岌可危，據稱他現在人身仍是自由，7月時還在菲律賓喊話天文數字投資案，但中國官方早已對其嚴密監控。

郭文貴：十九大前要抓20個老闆

除了台商人人自危，日前還傳出王健林遭限制出境，郭文貴爆料指出，若賈躍亭返回中國，100%會被中國肝癌死或其他方法。談及王健林等富商，他也直說「十九大前要抓20個老闆，咱們看看是誰！」並強調這些人都過不了十九大，另外還提到涉入政治鬥爭的馬雲、復星集團郭廣昌等人也不會有未來了。