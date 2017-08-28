劉曉波「七七」忌日 遺孀劉霞傳仍無法返家

2017-08-28 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波七七四十九天的忌日即將到來，不過劉曉波遺孀劉霞截至27日中午，還沒辦法回到家中，劉霞可能無法在家中拜祭。

劉曉波上月13日逝世，上月15日劉霞現身海葬儀式後，便行蹤成謎，引發外界擔心。

中國人權民運信息中心27日引述劉霞親屬說法，指出還不知道劉霞要到什麼時候才能回到北京的家中，連「七七」都可能無法在家拜祭。

中國習俗中，人死後第七日的「頭七」以及第四十九日的「七七」親屬會隆重拜祭，本月30日是劉曉波的七七四十九天忌日。