兩度逃過死劫！他經歷曼城恐攻 到西班牙再逃過一劫

帕利（圖）今年才剛經歷英國曼徹斯特恐攻，現又幸運在巴塞隆納躲過一劫，兩度經歷恐攻的他直呼「難以置信」！（圖擷自臉書）

2017-08-18 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕與死神兩度交手的男人！西班牙巴塞隆納發生麵包車衝撞人群恐攻，造成13死逾百人傷，外媒報導指出，一個名叫帕利（Chris Pawley）的男子今年才剛經歷英國曼徹斯特恐攻，現又幸運在巴塞隆納躲過一劫，兩度經歷恐攻的他直呼「難以置信」。

綜合外媒報導，現年30歲的帕利當時與男友羅德（Corey Lorde）一抵達蘭布拉大道（Las Ramblas）就遇上恐攻，當時他們立即逃回下榻的飯店，所幸沒有因此受傷。他表示，他們是看《天空新聞》（Sky News）才知道發生了什麼事，「當時我們都嚇壞了。」

帕利也回憶今年5月才剛發生的曼徹斯特恐攻，當時他也在美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會現場，因為有事中途離場逃過死劫。他批評當天演唱會入場時安檢不夠嚴格，可能是導致爆炸發生的原因，對於自己兩度躲過恐攻，他則說「難以置信」。

目前西班牙警方已逮捕2名兇嫌，至於犯案車手仍然在逃，警方正在強力追捕當中。此次恐攻是西班牙自2004年馬德里火車爆炸案造成191人死、逾1800人受傷後，西班牙最嚴重恐怖攻擊。