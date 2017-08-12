國際表現出色 上海數學教材攻進英國教室

2017-08-12 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕上海學生在2010年時首次參加國際標準化考試，便力壓其他來自數十個國家的學生，令全世界的教育者都為之震驚。現英國小學也試圖複製中國的教育方式，學校新課本將使用翻譯自上海各公立小學使用的數學教科書，盼複製「中國式的成功」。

綜合媒體報導，在2009年與2012年兩次國際學生評估測試（PISA）中，上海學生的出色表現，受到西方歐美國家的關注，歸咎其中原因為教學與課程教材上差異，因此也越來多歐美國家主動提出複製學習的要求。

英國從中國新譯過來的教科書，將原汁原味的呈現上海各公立小學數學教科書的教育理念與知識體系。英國老師從明年一月起，將可自由選擇一套共36本的《真實上海數學》（Real Shanghai Mathematics），只是教材裡頭的人民幣單位符號將以英磅單位符號取代。

根據《紐約時報中文網》報導，英國是第一個大膽採用以東方教材為藍本的國家，政府將投入5400萬美元資金，採取上海、新加坡等數學成績優異學校的教學方法。

負責全英初等教育的英國學校事務大臣尼克吉布（Nick Gibb）表示，「我相信，我們現在採取的措施將確保年輕人為未來的學業及職場做好準備，人們常說『學不來數學』將成為過去式。」

這並不是西方國家首次引用亞洲的數學教學，在此之前，少數西方國家早已嘗試採取了新加坡的教學方法。