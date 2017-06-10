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台灣想買F-35？ 前美國防官員：問題很複雜

美國前國防部副助理部長鄧志強表示，台灣購買F-35的議題相當複雜，也不預期川普在對台軍售議題上會有重大改變。圖為F-35A型。（法新社）

2017-06-10  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受外媒專訪時，透露台灣有可能會向美國採購F-35匿蹤戰機，引發各界討論，不過美國防部前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）在一場研討會中表示，台灣購買F-35的議題相當複雜，也不預期美國總統川普在對台軍售議題上會有重大改變。

根據《中央社》報導，美國防部前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）在一場研討會中表示，雖然川普當選後，曾與總統蔡英文通電，也曾在推特上提到軍售議題，但目前川普後對台政策尚未明朗，關於亞太事務的人事安排也還沒到位，鄧志強認為，未來美國在對台軍售議題上不會有重大的改變。

針對台灣是否可以購買F-35問題，鄧志強直言，這是一項複雜議題，F-35對於台灣的財政能力、國防預算都是考驗，鄧志強強調，如果台灣真有意採購F-35「只有當美、台攜手合作時，才會更成功。」他也提到其他替代方案，比如說包含F-16的升級。

鄧志強說，當美國不能在軍事科技上，提供給台灣須要的協助時，美國可藉由促成盟邦與台灣合作，滿足台灣的需求；對於台灣而言，經濟議題反而是更須優先關切的，鄧志強認為，台灣經濟實力提升，就是一種形式的自主防衛；而維持民主的台灣持續繁榮，是美國的利益。

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