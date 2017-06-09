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男童轉扭蛋驚見內摻「毒品」 警誤判急滅火...

2017-06-09  11:51

〔即時新聞／綜合報導〕許多人熱愛轉扭蛋、蒐集塑膠盒內的小玩具。然而，美國洛杉磯貝爾花園（Bell Garden）市知名餐廳「Taqueria Los Altos」內的扭蛋機，疑似淪為不肖人士的販毒工具，不過當地警方事後澄清，全是烏龍一場。

綜合媒體報導，當地時間5日，1名男童與家人前往這間店用餐，期間用25美分（約新台幣7.52元），從店內的鮮紅色扭蛋機，扭出1顆小氣球，正當他玩得正開心時，不慎弄破玩具，內藏白色粉末灑出來，報警送驗驚見古柯鹼。

男童母親受訪時，心有餘悸地說，幸好寶貝兒子沒有吸入粉末，不然年紀這麼小，就吸食毒品，怎麼可以。

警方驗出毒品後，隨即率人前往餐廳，將機器內的扭蛋，全數轉出，共計被摻入4.8盎司（約136.08克）的古柯鹼。

餐廳監視器畫面顯示，男童玩扭蛋的當天，的確有人前往店內補貨。警方也根據機器上的電話，找到廠商「Snack Time Vending」，但對方否認，摻有毒品的機台，屬該公司所有，另辯稱機器內的玩具，都是在網路上購買，或向批發商大量進貨，裡面究竟裝了什麼，他們也不曉得。

未料，隔沒幾天，當地警方緊急發布聲明，澄清當時檢測出的毒品，其實是「假陽性」反應，應為小蘇打或滑石粉，不會危害人體健康。

餐廳老闆姪子拉米瑞茲（Edgar Ramirez）表示，「自從事件發生以來，生意大受影響，客人負評不斷，叔叔承擔不小的壓力，這下終於可以鬆口氣了」。

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  • 美國洛杉磯貝爾花園市知名餐廳內的扭蛋機，驚傳淪為不肖人士的販毒工具，不過試後發現，全是烏龍一場。（圖翻攝自《KTLA 5》）

    美國洛杉磯貝爾花園市知名餐廳內的扭蛋機，驚傳淪為不肖人士的販毒工具，不過試後發現，全是烏龍一場。（圖翻攝自《KTLA 5》）

  • 外媒報導，扭蛋機的玩具內驚見毒品，其實只是小蘇打或滑石粉。（圖翻攝自《KTLA 5》）

    外媒報導，扭蛋機的玩具內驚見毒品，其實只是小蘇打或滑石粉。（圖翻攝自《KTLA 5》）

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相關關鍵字： 古柯鹼 扭蛋 機器 毒品 白色粉末 餐廳
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