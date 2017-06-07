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阿伯靠買股 5000滾成6000萬全捐了

2017-06-07  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕好有愛心！美國芝加哥1名98歲老翁葛雷莫（Russ Gremel），眼光獨到，70年前花費1000美元（當時約新台幣5000元），買進28張連鎖藥局沃爾葛林（Walgreens）的股票，如今價值逾200萬美元（約新台幣6013萬元），並全數拿去蓋野生動護保育區。

綜合媒體報導，葛雷莫是退休律師，當年會投資這支股票，是因他認為，不論何時，人人總會遇上需要藥品的時刻，化妝品也是女性必備，就買來放著，隨著時間的推移，股價節節攀升。

不過，葛雷莫一直沒有賣掉，直至近日，他把這筆錢兌現後，捐贈給伊利諾奧杜邦學會（Illinois Audubon Society），讓該會有資金能在鄰近迪克森與安柏以（Dixon and Amboy）地區，興建野生動物保護區。

報導指出，葛雷莫杵在陽台受訪時，邊抽著菸斗，邊笑笑地說，「我是個簡單的人，我自己不需要這些錢，希望在死前，能做些有意義的事，現在捐出去了，我非常開心」。

消息曝光後，許多人才知道葛雷莫的善行，但認識他的人都說，一點也不訝異，因為「大家都很清楚，他是心胸寬大的人」。

報導指出，葛雷莫對於錢財，一向謹慎，沒背過房貸，至今仍住在老家，1輛車開25年不換，寧可在家吃麥片，也不外食，生活節儉，加上沒結婚、沒小孩要撫養，45歲提早退休。

YouTube影片連結：

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  • 98歲老翁葛雷莫將1000美元投入股市，70年滾成200萬美元。（圖翻攝自YouTube影片）

    98歲老翁葛雷莫將1000美元投入股市，70年滾成200萬美元。（圖翻攝自YouTube影片）

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