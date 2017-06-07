| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣續盤整 中午暫收30.094元 五股月子餐工廠驚傳氣爆 10人受傷送醫 今日熱烘烘 11：20用電量爆表刷新紀錄
 首頁 > 國際

美俄軍機又接近！美B-52轟炸機在俄邊境遭攔截

美國B-52遠程戰略轟炸機，日前接近俄羅斯邊境時，遭俄戰機攔截，俄機在旁伴飛監控，直到B-52離開後才返航。（歐新社）

2017-06-07  12:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部表示，當地時間6日上午，俄軍機在波羅的海空域攔截了一架試圖接近其邊境的美國B-52戰略轟炸機，俄機在B-52轟炸機旁伴飛，驅離美機後返回，美國五角大廈也證實此事。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部6日表示，在莫斯科時間6日10時左右，俄軍方在波羅的海國際空域偵測到一架不明飛行物，沿著俄羅斯邊境飛行，俄軍緊急派遣一架蘇愷27戰鬥機（Su-27）升空攔截，俄國飛行員飛抵現場後發現，該飛行物為美國B-52戰略轟炸機，俄戰機在旁伴飛監控，直到驅離美軍機後才返航。

美國五角大樓發言人（Jeff Davis）證實遭到俄機攔截，美空軍一架B-52轟炸機在波羅的海上空的國際空域從事「日常任務」時，遭到俄戰機的攔截，並不清楚彼此距離多少，不過戴維斯指出，俄機所執行的攔截「大多數的情況」都是安全且專業的。

B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）為美國遠程戰略轟炸機，該機於1950年代首度服役，可攜帶各種戰術核武，是美國戰略威懾的支柱。

美俄軍機彼此攔截的狀況越來越多見，4月底，俄羅斯TU-95熊式戰略轟炸機1日之內兩度飛進美阿拉斯加防空識別區，美軍隨即派出2架戰鬥機驅趕，5月初俄羅斯在黑海上空驅離了一架試圖接近其邊境的美國P-8海神反潛巡邏機。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 攔截 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：美俄軍機又接近！美B-52轟炸機在俄邊境遭攔截


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.