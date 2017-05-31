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黑箱！韓國防部蓄意漏報4輛薩德發射車入境

南韓總統文在寅還親自電話聯繫國防部長確認4輛薩德發射車入韓一事，經調查後發現國防部恐有蓄意隱瞞之嫌。（路透）

2017-05-31  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓薩德又惹議，新上任的南韓總統文在寅昨（30日）始知除部署于慶尚北道星州的2輛「薩德」（終端高空區域防禦系統，THAAD）攔截彈發射車外，還有4輛發射車已經被暗中運入南韓境內，立刻下令徹查，經調查後發現南韓國防部恐有蓄意漏報之嫌。

據《韓聯社》報導，青瓦台首席秘書尹永燦今（31日）表示，總統文在寅接獲有4輛發射車早已暗中運入南韓境內後，大感震驚，還親自電話聯繫國防部長確認，隨後文在寅立刻下令徹查，發現南韓國防部在最初編寫的報告書上有記錄「6輛發射車被保管在某基地」，但該報告書經多次修改後，提交至青瓦台的版本，「6輛」、「基地名」、「4輛」、「追加部署」等字樣均被刪除，只籠統地介紹了部署目的。

尹永燦表示，由於報告中存在諸多疑點，國安人員向國防報告者一一核實後，才知另有4輛發射車入境，南韓國防部長官韓民求在餐會上被問到有關4輛發射車時，並未明確答覆，直到文在寅總統在昨致電韓民求後，才確認4輛發射車入境一事屬實。

青瓦台現在正針對為何國防部刪除報告相關內容一事進行調查，瞞報事件是否會影響薩德部署，青瓦台官員表示部署流程與調查內容無關；南韓總統文在寅過去就曾多次表示，新政府必須重新審視薩德入韓問題，他認為決定部署薩德過程不夠民主，沒有進行公開討論，讓國民感到意外。

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