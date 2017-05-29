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19歲少女主動獻身與父亂倫 試圖阻止再婚

2017-05-29  18:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名女子8年前因父親打算另娶新媽，在忌妒的心理下，與父親發生性行為，試圖靠獻身挽留父親，2人亂倫關係除了持續好一陣子外，還拍下性愛影片，而揭發此事的人則是少女的胞弟，但得知姐姐是自願獻身後，大受打擊罹患抑鬱症，目前正在服藥治療，而這對父女今（29）日在香港地區法院承認2項亂倫罪。

綜合媒體報導，當年年僅19歲的香港少女，因51歲的父親當時想要與未婚妻結婚，便主動獻出自己的初夜試圖挽留父親，2人在2009至2011年間發生首次性關係，第二次則是於2015年10月至11月間，少女胞弟發現2人拍下的性愛影片後，為了保護姐姐而向警方舉報，但得知姐姐是出於自願，大受打擊因此罹患抑鬱症。

該女子今日透過律師向法院求情，稱因母親離家出走後一直「女兼母職」，錯將愛情投射在父親身上，因忌妒父親將再娶其他女人成為妻子，才會主動獻身試圖挽留。

律師指出，本案不涉及違反誠信，且案件本身十分不尋常，涉案雙方並未視彼此為性伴侶，女方為了保護父親還一度試圖攬罪讓父親脫身。

父親的代表律師團也指出，當事人曾移居內地，目前已與女兒保持距離，對於此事感到懊悔不已，而當時女兒已成年，2人性關係皆為自願，絕未用武力強迫女兒，因此要求輕判。

法官考量女被告需要接受心理輔導，故接納律師要求，將案件延後至下月12日再進行裁決。

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  • 香港一名女子8年前為了阻止父親再婚，獻出自己初夜望父親回心轉意。（情境照）

    香港一名女子8年前為了阻止父親再婚，獻出自己初夜望父親回心轉意。（情境照）

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