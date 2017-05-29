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美擬擴大飛航禁令 國際線禁帶筆電等電子產品登機

美國國土安全部長凱利（John Kelly），透露有可能會擴大電子產品飛航禁令，所有出入境的國際航班都不得攜帶筆記型電腦和電子閱讀器（e-readers）進入機艙。（路透）

2017-05-29  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國國土安全部長凱利（John Kelly），昨日（28日）接受電視節目訪問時，透露可能會擴大電子產品飛航禁令，屆時所有出入境美國的國際航班，都不得攜帶筆記型電腦和電子閱讀器（e-readers）等電子產品進入機艙。

據《CNN》報導，凱利昨天在《福斯週日新聞》（Fox News Sunday），被主持人華勒斯（Chris Wallace）詢問，是否會對進入或離開美國的國際航班實施這項禁令？凱利對此表示，他有可能會這樣做。凱利指出，恐怖分子一直想讓飛機於飛行時墜機，特別是對於載滿美國人的美國航班。

凱利曾在上週五（26日）就向《CNN》透露，他正在考慮對出境航班，實施禁止擕帶較大型電子用品登機。

目前美國的飛航禁令，限制7家外國航空公司的赴美航班，不得將比手機大的電子用品帶入機艙。例如約旦、埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯、科威特、摩洛哥、卡達、阿拉伯聯合大公國等處飛往美國的航班。

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