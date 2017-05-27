世界最強航母完成海試 美軍「福特號」預計今夏服役

美軍第三代核動力航空母艦「福特號」在當地時間26日完成了海試工作，最快在今年夏天正式交付給美國海軍。（法新社）

2017-05-27 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕美軍第三代核動力航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford，CVN 78）在當地時間26日完成了海試工作，返回美國維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News），最快在今年夏天正式交付給美國海軍。

美國海軍網26日宣布，「福特號」已經完成海試工作，美國海軍檢驗與鑑定委員會（INSURV）表示，他們在5月24日至26日對「福特號」進行了詳細的檢查與測試，包括測試航艦的主推進器、輔助系統、轉向系統、損管設備、導航系統、甲板設備以及整體完備性，並重新進行了試航，結果顯示「福特號」各項指數均已達驗收標準。

負責「福特號」驗收工作的海軍少將安東尼奧（Brian Antonio）向海軍及造船廠祝賀表示，「你們卓越的工作，邁入了新的里程碑，這艘偉大的航母已經做好了完全的準備，她將在今年夏天加入海軍。」

「福特號」為福特級核子動力航空母艦的首艦。2009年11月開始建造，2013年10月下水，2017年4月8日，首次以自身動力出海試航；造價將近130億美元（約4160億台幣）的「福特號」，是美軍新一代的核動力航空母艦，美方期待成為「世界最強航母。」