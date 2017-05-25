| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面通過強降雨 11縣市發布大雨特報！ 快訊》專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

受英恐攻影響 法國第6度延長緊急狀態

2017-05-25  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）於22日晚間發生自殺炸彈客恐怖攻擊，英國將恐攻威脅級別升至最高。而受此恐怖攻擊事件影響，法國總統馬克宏宣布，延長緊急狀態至11月，展現出新政權決心抵抗恐怖主義威脅的動作。

根據綜合外媒報導，馬克宏於昨（24）日與新政府召開第二次國防會議，強調反恐戰爭中與英國的連帶關係，並研議該如何保護國民安全。馬克宏宣布，原本期限到7月半的緊急狀態延長到11月1日，並將會向議會提出相關法案。法國總理菲利佩（Edouard Philippe）表示，「法國與英國在對抗同一個敵人，恐怖攻擊威脅仍壟罩歐洲，高度威脅我們兩個國家。」

法國自前年巴黎發生恐怖攻擊事件後，當局為強化治安單位權限而頒布全國緊急命令，而後由於遭受恐怖攻擊而多次延長，若第6次延長緊急狀態，法國將於緊急狀態下度過2年，這是前所未有的情況。

廣告
  • 法國總統馬克宏昨（24）日宣布延長緊急狀態至11月。（歐新社）

    法國總統馬克宏昨（24）日宣布延長緊急狀態至11月。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 曼徹斯特 法國 英國恐攻 馬克宏
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：受英恐攻影響 法國第6度延長緊急狀態


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.