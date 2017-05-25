受英恐攻影響 法國第6度延長緊急狀態

2017-05-25 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）於22日晚間發生自殺炸彈客恐怖攻擊，英國將恐攻威脅級別升至最高。而受此恐怖攻擊事件影響，法國總統馬克宏宣布，延長緊急狀態至11月，展現出新政權決心抵抗恐怖主義威脅的動作。

根據綜合外媒報導，馬克宏於昨（24）日與新政府召開第二次國防會議，強調反恐戰爭中與英國的連帶關係，並研議該如何保護國民安全。馬克宏宣布，原本期限到7月半的緊急狀態延長到11月1日，並將會向議會提出相關法案。法國總理菲利佩（Edouard Philippe）表示，「法國與英國在對抗同一個敵人，恐怖攻擊威脅仍壟罩歐洲，高度威脅我們兩個國家。」

法國自前年巴黎發生恐怖攻擊事件後，當局為強化治安單位權限而頒布全國緊急命令，而後由於遭受恐怖攻擊而多次延長，若第6次延長緊急狀態，法國將於緊急狀態下度過2年，這是前所未有的情況。