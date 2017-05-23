閨密終於「同台」！ 朴槿惠法庭上否認所有指控

南韓前總統朴槿惠（左）和閨密崔順實（右），兩人今日終於在法庭「同台」，卻雙雙迴避彼此的視線。（歐新社）

2017-05-23 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠讓閨密崔順實介入政界，涉嫌收賄、貪汙等罪嫌，兩人今日一同在法庭受審，卻雙雙迴避彼此的視線，朴槿惠更對所有指控一概否認。

據《韓國時報》報導，朴槿惠今日戴著手銬抵達首爾中央法院，當她進入法庭時，法警取下她的手銬，朴槿惠隨即入座被告席，並向律師團點頭示意。不過，朴槿惠並沒有看向同樣也坐在被告席的崔順實，兩人沒有視線交流。

檢察官指出，前總統朴槿惠無視法定程序，損害了人民的主權和法治，進而謀取個人利益。朴槿惠委任律師則辯稱，控方提出的指控是奠基於推理和想像，沒有任何嚴格的證據，朴槿惠在庭審中也否認所有指控。