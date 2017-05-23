閨密終於「同台」！ 朴槿惠法庭上否認所有指控
2017-05-23 13:02
南韓前總統朴槿惠（左）和閨密崔順實（右），兩人今日終於在法庭「同台」，卻雙雙迴避彼此的視線。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠讓閨密崔順實介入政界，涉嫌收賄、貪汙等罪嫌，兩人今日一同在法庭受審，卻雙雙迴避彼此的視線，朴槿惠更對所有指控一概否認。
據《韓國時報》報導，朴槿惠今日戴著手銬抵達首爾中央法院，當她進入法庭時，法警取下她的手銬，朴槿惠隨即入座被告席，並向律師團點頭示意。不過，朴槿惠並沒有看向同樣也坐在被告席的崔順實，兩人沒有視線交流。
檢察官指出，前總統朴槿惠無視法定程序，損害了人民的主權和法治，進而謀取個人利益。朴槿惠委任律師則辯稱，控方提出的指控是奠基於推理和想像，沒有任何嚴格的證據，朴槿惠在庭審中也否認所有指控。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 諷中國沒自由空氣髒 留美學生被中媒圍剿致歉
- 什麼文該刪? 臉書編審內規解密
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 中國武術被MMA格鬥打爆？葉問傳人說話了...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- AT&T Byron Nelson高球賽》侯謝爾加班 贏得2年半首勝
- 證明脖子遭架刀施暴 江蕙苦勸犯嫌：認罪吧！
- 男星《失眠》剁人命根 挑戰恐怖極限
- Marimekko繽紛大秀 慶祝芬蘭建國百年
- 留美生畢典當眾批祖國 「中國周子瑜」被迫道歉
- 進入日本腦炎流行季 高雄市出現今年首例
- 蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 照片遭擅用！吳念真無辜搶了全聯先生飯碗
- 端節食品抽驗 花蓮61件全合格
- 高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂
- 嘉縣國中學生 跌破萬人
- 用吳念真照片打廣告 網友灌爆全聯臉書
- 05/23 各報重點新聞一覽
- 棒球追夢人》棒球路暫歇腳 羅國禎夢未醒
- 翻身契機？喬帥求教阿格西
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 國5遊覽車冒白煙 車上18人疏散
- 大平霧輕軌工程 最快7月啟動規劃
- D奶女星拒絕火辣 穿圍裙改當大廚
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 全盲、腦麻不失志 身障童逆風起飛
- （影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」
- 韓職》韓捕又想騙好球 再登上大聯盟官網（影音）
- 國泰金調查：近半民眾估今年GDP將勝去年
- 《自由廣場》扁馬太三
- 擔心民視遭赤化 股東NCC前陳情抗議
- 爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」
- 刪留言停臉書帳號 台女奧客：親自向店員道歉
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 黑面琵鷺現身八里海岸 為北返做準備
- 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
- 智邦旗下雲炬網路 參展新加坡通訊展傳佳績
- 美不爽提保護主義 APEC取消聯合聲明
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 余天悔跟豬哥亮鬧翻 嘆「不值得」
- 印尼投資評等調升 法人：將吸引更多外資布局
- 漢光實兵演練》保存戰力 戰機轉場花東基地
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：閨密終於「同台」！ 朴槿惠法庭上否認所有指控
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分