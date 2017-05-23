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朴槿惠被羈押53天 韓媒爆：她都在學英文

南韓前總統朴槿惠今日將在法庭受審，這是她被羈押53天以來首次露面，她在羈押期間裡，花費大量時間閱讀並學習一本英韓字典。（美聯社）

2017-05-23  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠今日將在法庭受審，這是她被羈押53天以來首次露面，有相關人士向媒體爆料，朴槿惠在羈押期間裡，花了大量時間閱讀並研讀一本英韓字典。

據《韓國時報》報導，一位匿名的拘留所官員指出，朴槿惠拒絕觀看任何電視新聞或報紙，但她有一本英韓字典，除了與委任律師會面之外，朴槿惠幾乎都在看這本字典。

朴槿惠今日出庭，將面對賄賂和貪污的審判，也會與閨密干政的崔順實同庭受審。朴槿惠目前被起訴勒索，賄賂和濫用權力等18項指控。

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