娛樂觀眾146年 玲玲馬戲團謝幕

2017-05-22 05:52

〔中央社〕世界知名的美國「玲玲兄弟與巴拿姆貝理馬戲團」，其「地表最偉大表演」146年來令無數觀眾讚嘆後，今天準備完成最後一場演出，走入歷史。

簡稱玲玲馬戲團的玲玲兄弟與巴拿姆貝理馬戲團（Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus），今天在紐約州聯合谷（Uniondale）納索郡體育館（Nassau County Coliseum）的最後演出，票房已銷售一空。

玲玲馬戲團母公司－費德娛樂公司（Feld Entertainment）今年1月已宣布將結束表演，理由是觀眾人數持續減少，營運成本高昂。

動物權利團體一直鎖定這個馬戲團，認為強迫動物表演並將牠們在美國境內四處運送，等於是加以虐待。玲玲馬戲團去年5月結束100多年來主要賣點的大象表演後，門票銷售繼續下滑。

動物權利團體善待動物組織（PETA）1月時表示，馬戲團熄燈，「宣告地球上最悲慘的野生動物表演終於結束，這表示時代改變了，呼籲其他所有動物馬戲團跟進。」

根據「紐約時報」（New York Times），每年估計有1000萬人觀賞玲玲馬戲團演出。