| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

參與WHA 陳時中籲國際施壓中國

2017-05-22  02:52

〔中央社〕衛福部長陳時中今天接受法新社專訪，對台灣未能出席世界衛生大會（WHA）深感失望，並呼籲國際施壓中國，以確保台灣未來能夠參與。

第70屆WHA22日於日內瓦開幕，台灣從西元2009年開始以「中華台北」觀察員身分參與，但世界衛生組織（WHO）今年未邀台灣出席，將是台灣8年來首度未獲邀參與。

陳時中今天在日內瓦接受法新社訪問指出：「我們感到非常、非常失望。」

WHO秘書處治理機構暨對外關係處長阿姆斯壯（Timothy Armstrong）本月稍早表示，WHO迄未致發台灣邀請函，係因兩岸無諒解。

不過陳時中告訴法新社，他無論如何還是來到日內瓦，在WHA場外會見來自30餘國的衛生部長與外交官員。他說：「我們希望獲得所有協助，持續保持國際壓力，使這種情況未來不會再發生。」

支持台灣的多個國家大約12名代表，預期將在22日推動台灣在WHO獲得永久觀察員地位。

陳時中表示：「取得永久觀察員（席位）是我們的最終目標。我們將一步一步來。」

陳時中說，他此行沒有會晤中國官員的計畫，但表示「為了雙方的健康，如果有機會，我們願意一起合作」。

他警告，冷落台灣對全球健康恐不利，國際合作與資訊快速交換被視為阻止疾病爆發所不可缺少。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：參與WHA 陳時中籲國際施壓中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.