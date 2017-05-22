參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
2017-05-22 02:52
〔中央社〕衛福部長陳時中今天接受法新社專訪，對台灣未能出席世界衛生大會（WHA）深感失望，並呼籲國際施壓中國，以確保台灣未來能夠參與。
第70屆WHA22日於日內瓦開幕，台灣從西元2009年開始以「中華台北」觀察員身分參與，但世界衛生組織（WHO）今年未邀台灣出席，將是台灣8年來首度未獲邀參與。
陳時中今天在日內瓦接受法新社訪問指出：「我們感到非常、非常失望。」
WHO秘書處治理機構暨對外關係處長阿姆斯壯（Timothy Armstrong）本月稍早表示，WHO迄未致發台灣邀請函，係因兩岸無諒解。
不過陳時中告訴法新社，他無論如何還是來到日內瓦，在WHA場外會見來自30餘國的衛生部長與外交官員。他說：「我們希望獲得所有協助，持續保持國際壓力，使這種情況未來不會再發生。」
支持台灣的多個國家大約12名代表，預期將在22日推動台灣在WHO獲得永久觀察員地位。
陳時中表示：「取得永久觀察員（席位）是我們的最終目標。我們將一步一步來。」
陳時中說，他此行沒有會晤中國官員的計畫，但表示「為了雙方的健康，如果有機會，我們願意一起合作」。
他警告，冷落台灣對全球健康恐不利，國際合作與資訊快速交換被視為阻止疾病爆發所不可缺少。
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