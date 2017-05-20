體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥

胖大叔因為實在過於肥胖，目前遭到強制減肥。（美聯社）

2017-05-20 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷有一隻猴子因為被遊客過度餵食，體重到達25公斤，幾乎是一般猴子的3倍，由於過度肥胖而被當地的自然保護局強制減肥，當地自然保護當局呼籲大眾，不要使用甜食來餵食猴子。

被強制減肥的公猴住在曼谷水上市場附近，由於牠不斷吃了許多觀光客遺留的零食、飲料等高卡路里食物，已經肥胖到有時第一眼無法認出牠是猴子，走路時會劇烈左右搖擺，肚子還拖在地上。當地人都叫牠「胖大叔」，雖然胖大叔的影片在網路上吸引許多人氣，但牠的體重過重，是正常猴子的3倍，若置之不理恐有糖尿病與心臟病，因此被當地自然保護當局收容照料。

目前收容所與獸醫控制胖大叔的飲食，吃的食物以蔬菜和水果為中心，一天最多2餐，若減重成功就會放回原本的棲息地。在泰國各地的野生猴子都非常受到觀光客的歡迎，而這次當地自然保護當局就以此案例來呼籲大眾，不要再用甜食來餵食猴子。