快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
2017-05-20 10:43
胖大叔因為實在過於肥胖，目前遭到強制減肥。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷有一隻猴子因為被遊客過度餵食，體重到達25公斤，幾乎是一般猴子的3倍，由於過度肥胖而被當地的自然保護局強制減肥，當地自然保護當局呼籲大眾，不要使用甜食來餵食猴子。
被強制減肥的公猴住在曼谷水上市場附近，由於牠不斷吃了許多觀光客遺留的零食、飲料等高卡路里食物，已經肥胖到有時第一眼無法認出牠是猴子，走路時會劇烈左右搖擺，肚子還拖在地上。當地人都叫牠「胖大叔」，雖然胖大叔的影片在網路上吸引許多人氣，但牠的體重過重，是正常猴子的3倍，若置之不理恐有糖尿病與心臟病，因此被當地自然保護當局收容照料。
目前收容所與獸醫控制胖大叔的飲食，吃的食物以蔬菜和水果為中心，一天最多2餐，若減重成功就會放回原本的棲息地。在泰國各地的野生猴子都非常受到觀光客的歡迎，而這次當地自然保護當局就以此案例來呼籲大眾，不要再用甜食來餵食猴子。
泰國自然保護當局呼籲遊客，不要用甜食餵食猴子。（美聯社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 川普再被爆 對俄官員形容FBI局長是「瘋子」
- 螢火蟲之墓… 中國抓螢火蟲展覽44天死13萬隻
- 高碩泰：健康就是人權 台灣有權參與WHA
- 北韓「飛彈英雄」 遊街接受歡呼
- 中攔截美偵察機 美抗議「不專業」
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 木質紅毛城模型 韓國客瘋買
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 西螺黃金粽爆紅 農會拜託不要訂了
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 陸地排碳 證實會影響東沙環礁
- 自由廣場》新聞內容NCC都不管？
- 黑心鮑魚 逾萬公斤過期改標賣
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 三級片男星曬照慶53歲 凍齡20年被虧做醫美
- 獎學金基金通私庫 竹教大校長陳惠邦判刑
- 陳星出招扯林奕含「愛他」 律師：職權性交沒有XX限制
- 7月新人選秀 蔗總完成定調
- 贊助世大運高球 揚昇包餐包現金
- 恭喜！才女歌手結婚6年 終於懷了小精靈
- NBA》擋不住詹皇 騎士半場屠殺綠衫軍寫紀錄
- 匿名檢舉蝦味先 恐領嘸獎金
- 全國調酒大賽 新二代選手亮眼
- 桃竹苗4縣市鬧血荒 消防猛男熱血上陣
- 涉收賄3百萬 洪慈綪夫婦 貪污罪起訴
- 客語認證從小扎根 7000多名兒童參與創新高
- 國1甲「全段環評」 反興建聯盟控欺騙
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 陳星反擊 林俊憲：吃定林奕含已死亡
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
- 綠衫軍狀元籤「真理」籲換大咖
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 阿扁批蔡政府 洪耀福：扁畢竟是病人
- 「蝦味先」88歲老董應訊痛哭 500萬交保
- 網球》今晚6時爭冠軍戰門票 「辛然配」羅馬女網4強出擊
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 婦人山區迷途 失聯8小時後現身10公里外超商
- 文化古都新指標 台南西市場古蹟修復動工
- 【朵朵小語】宇宙微塵
- 蔡上台一年 台股飆近23% 台幣升幅冠亞幣
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 血糖過低 女子精神恍惚開車衝進永安漁港獲救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分