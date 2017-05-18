算命結果讓他不開心 男怒砍算命師、路人洩憤

2017-05-18 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省大理州永平縣1名39歲施姓男子，因對算命結果不滿，憤而當街持刀砍殺87歲施姓算命師，與73歲楊姓路人，傷重不治。

綜合媒體報導，目擊者表示，17日下午1時50分許，他在菜市場東門口吃米線時，驚見施男與楊男被兇嫌砍倒在地，趕緊報警。

警消獲報抵達現場後，隨即逮捕行兇的施男，替傷重的算命師傷患急救，可惜仍回天乏術。警方表示，施男疑因被害者算出的結果，不合他意，酒後拿水果刀砍殺，連當時正與算命師聊天的路人都遭殃。

報導指出，這起命案獲得當地政府高度關注，包括縣委常委、政法委書記、副縣長、縣公安局長等人，都第一時間前往現場指揮偵辦。

中國網友聞言驚呼，「雲南這是怎麼了」、「現在社會戾氣太重」；也有人感嘆，「算命的卻沒算到自己」；還有人說，可能是他「洩漏天機太多」，遭到懲罰；另有人表示，「閒聊的那個真是飛來橫禍」。