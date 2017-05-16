川普支持率跌到40％ 共和黨面臨危機
2017-05-16 18:07
川普支持率若再不回升，可能對2018年共和黨的選情造成打擊。（資料圖 美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的支持率，上任僅115日已跌到約40%，若與同樣執政114到117日的前總統們的民調相比，川普吊車尾的民調為共和黨在2018年的中期選舉埋下了不安的種子，可能使民主黨在國會內達到過半數的席次。
美國民調網站《Real Clear Politics》整理了各家民調的平均值，得到川普的支持率為40.9%，反對率為53.8%。與美國前總統布希相差不遠，當時他因為面對颶風卡崔娜的應變不佳，加上社會福利制度的革新失敗支持率才灰頭土臉。而根據NBC與WSJ的調查，歐巴馬的最低支持率為40%。另外根據蓋洛普的統計，若將歷代美國前總統在執政114到117日時的支持率與川普做比較，歐巴馬為64%，布希為56%，柯林頓為45%，而川普則是38%
根據《CNN》指出，考量到2018的中期選舉，這對於共和黨議員並不是好消息，蓋洛普的專家表示：「1946年以來，總統的支持率超過50%的話，中期選舉時該黨眾議院議員平均會少掉14席，而如果總統支持率低於50%的話，平均會少掉36席。」
文中也提到，民主黨只要在眾議院確實拿下24席的話，就可以在國會拿到過半數的優勢，然而距離2018的中期選舉還有540日，中間會發生什麼事無法預測。而這些民調大多為柯米在被解職前所實施的，由於川普至今仍未詳盡解釋解職的理由，民調要回到50%將更為困難，若支持率越往下掉，回復所需的時間就越長。
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