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誰散布「想哭」？兩大防毒公司：可能來自北韓

電腦病毒「想哭」疫情延燒，全球兩大防毒軟體公司賽門鐵克與卡巴斯基著手調查，發現病毒部份編碼可能來自北韓掌握的駭客集團。（法新社）

2017-05-16  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）疫情持續延燒，至少造成全球逾150國、逾20萬台電腦受感染。有外媒報導指出，全球兩大防毒軟體公司賽門鐵克（Symantec）與卡巴斯基（Kaspersky Lab）著手調查，發現「WannaCry」病毒的部份編碼，可能來自於北韓政府掌握的駭客集團「Lazarus」

綜合外媒報導，近來賽門鐵克與卡巴斯基實驗室追查發動「WannaCry」攻擊的兇手，卻發現「WannaCry」病毒在今年2月版本中的部份編碼，竟來自駭客集團「Lazarus」，而全球網路專家多認為「Lazarus」幕後操盤手就是北韓當局。但目前卡巴斯基無法直接證明就是北韓發動攻擊，但仍會持續調查。

微軟公司總裁兼法務長史密斯（Brad Smith）14日在部落格上張貼文章，宣稱是美國國安局（NSA）開發出此次病毒的程式碼，但這項駭客武器卻外洩了。美國總統川普昨天也已下令國土安全顧問博斯特（Tom Bossert）召開緊急會議，聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）也已著手追查發動攻擊的駭客身分。

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  • 但目前卡巴斯基無法直接證明就是北韓發動攻擊，但仍會持續調查。（路透）

    但目前卡巴斯基無法直接證明就是北韓發動攻擊，但仍會持續調查。（路透）

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相關關鍵字： WannaCry 勒索病毒 北韓 卡巴斯基 賽門鐵克 電腦病毒
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