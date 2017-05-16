懷孕8個月照樣舉重練拳擊 澳洲媽：紓緩作嘔感覺

澳洲女健身教練西姆懷孕8個月仍照常練拳擊、舉重。（取自《每日郵報》）

2017-05-16 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女健身教練西姆（Vicky Sim）懷孕8個月仍照常練拳擊、舉重，以此紓緩懷孕前3個月作嘔的感覺，不過，她也提醒，每名孕婦的身體狀況不同，並非所有人都適合，所以必須針對個人狀況選擇適合自己的運動。

《每日郵報》報導，西姆分享個人的運動觀念，她每天訓練至少30分鐘，每週5天，每週額外步行1小時，另外混合運用啞鈴，提重物，藥丸和健身器材。

她也建議，在每天最有活力的時候運動半小時，計劃每週的膳食餐單並確保是健康兼營養豐富、冰箱放滿健康食品，保持愉快心境等。