貧婦拖延5年就醫 腹部竟藏有37公斤巨瘤

中國廣東省一名婦人腹部長了腫瘤，近日接受手術才切除這顆重達37公斤的巨型腫瘤，體積竟約3個籃球大。（圖截自網路）

2017-05-15 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省傳出罹患37公斤巨瘤的罕見病例，有外媒報導指出，廣東省清遠市一名婦人腹部長了腫瘤，但因家境貧困拖延就醫長達5年，近日接受手術才切除這顆重達37公斤的巨型腫瘤，體積竟約3個籃球大。

綜合外媒報導，住在清遠市的阿鳳5年前發現腹部患有腫瘤，但因為本身是小兒麻痺患者，先生又有精神疾病，家境貧困始終沒去處理腫瘤，這5年來腫瘤越長越大，最近還大到讓她沒辦法蹲著如廁。近日阿鳳在當地慈善團體幫助下前往就醫，最終於本月11日接受長達8小時的手術，順利取出一顆重達34公斤加腹水3公斤的巨大腫瘤。

負責動手術的廣州醫科大學附屬腫瘤醫院院長崔書中表示，翻遍相關醫學文獻後，從沒見過這麼大的腫瘤，他認為阿鳳的腫瘤已經破了記錄。但其實去年5月印度北方省（Uttar Pradesh）一名45歲婦人同樣也忍住腹痛5年，最後送醫手術，院方在她腹部取出一顆重達97公斤的腫瘤，重量比一個成年男子還重。