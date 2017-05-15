貧婦拖延5年就醫 腹部竟藏有37公斤巨瘤
2017-05-15 10:23
中國廣東省一名婦人腹部長了腫瘤，近日接受手術才切除這顆重達37公斤的巨型腫瘤，體積竟約3個籃球大。（圖截自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省傳出罹患37公斤巨瘤的罕見病例，有外媒報導指出，廣東省清遠市一名婦人腹部長了腫瘤，但因家境貧困拖延就醫長達5年，近日接受手術才切除這顆重達37公斤的巨型腫瘤，體積竟約3個籃球大。
綜合外媒報導，住在清遠市的阿鳳5年前發現腹部患有腫瘤，但因為本身是小兒麻痺患者，先生又有精神疾病，家境貧困始終沒去處理腫瘤，這5年來腫瘤越長越大，最近還大到讓她沒辦法蹲著如廁。近日阿鳳在當地慈善團體幫助下前往就醫，最終於本月11日接受長達8小時的手術，順利取出一顆重達34公斤加腹水3公斤的巨大腫瘤。
負責動手術的廣州醫科大學附屬腫瘤醫院院長崔書中表示，翻遍相關醫學文獻後，從沒見過這麼大的腫瘤，他認為阿鳳的腫瘤已經破了記錄。但其實去年5月印度北方省（Uttar Pradesh）一名45歲婦人同樣也忍住腹痛5年，最後送醫手術，院方在她腹部取出一顆重達97公斤的腫瘤，重量比一個成年男子還重。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 病毒全球肆虐 微軟總裁：美政府囤積漏洞情報
- 北韓新飛彈「火星12型」試射確認攜帶核彈頭能力
- 射程可逾4千公里 北韓技術已近洲際飛彈
- 《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
- 破解北韓特工暗號? 日網友命中搗彈時間
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 品味奇異時刻─紐西蘭陶朗加
- 90歲文夏飆高音 寶島歌王帶80歲媽捧場
- 豬哥亮風流一生 現任妻子不願再嫁他
- 敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」
- 三級機關首長得列政務官 立法院初審通過
- 簽1年6.5億大約 哈波回饋再見轟
- 網球》謝家姊弟「雙」喜 法國、南韓網賽奪冠
- 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- 謝金燕悲慟奔喪 520赴美演出恐生變
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Public blames China for WHA woes
- NBA》騎士太早晉級 苦等東決對手
- 豬哥亮歌廳秀進帳數千萬 同台高凌風成絕響
- NBA》三分球就是他的招牌！柯瑞生涯季後賽進球超越皮爾斯
- 不信全球暖化…《不願面對的真相2》打臉川普
- 翻轉偏鄉教育 中市首創小學聯盟學區制
- 獨派：小英應向國際宣示台灣是主權獨立國家
- 焦點評論》共軍機艦頻繞台 我須強化東部防禦網
- 8年前瞻建設 國發會：提供31-38萬人次工作機會
- 閉幕不休園 桃園農博仍可參觀
- 黑網、水泥柱、塑膠管堆滿掩埋場 怎麼處理傷腦筋
- 韋禮安當孝子 爸媽看地兒買單
- 中壢中新地下道 拓寬6線道
- 桃機最快61漲收費 年營收增10億
- 悲慟！謝金晶印尼接噩耗 今返台奔喪
- 漢光加碼 模擬共機進犯清泉崗
- 自由廣場》公布狼師數據，有害社會公益？
- MLB》「永遠的洋基隊長」 基特2號球衣今正式退休
- 本想提豬哥亮拿金馬獎 朱延平：他是台灣國寶
- 北捷、高捷本業年年虧 靠多角化經營挹注收入
- 豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 鏗鏘集》楊公投．蔡公投．林公投
- 〈熱門族群〉供需仍失衡 DRAM股短期沒烏雲
- 高鐵招商引資 桃竹中3特定站區已有盈餘
- 續審前瞻條例 藍委狂潑水、搬錢磚杯葛
- 與豬哥亮相識40年 向娃哽咽：沒見到最後一面...
- NBA》「埋地雷」害雷納德受傷？ 球迷罵翻帕丘利亞（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貧婦拖延5年就醫 腹部竟藏有37公斤巨瘤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分