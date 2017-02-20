以為發福…老翁開刀取出3公斤胃腸道腫瘤

新化分院專科團隊合作，成功為老翁處理罕見的胃腸道基質瘤。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-02-20 12:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕77歲的男性精神病患下腹逐漸凸出，原以為是身材發福，並未特別留意，直到照護者將他送到衛生福利部台南醫院新化分院檢查，才發現長了腫瘤，開刀取出後，重達3公斤，有如1個新生兒，確認是罕見的胃腸道基質瘤。

新化分院長莊仁賓表示，這名老翁長期住在慢性精神療養院，因下腹腫脹，加上去年8月起，雙下肢也出現水腫，被送來就醫，經腸胃科醫師會診，以腹部超音波、電腦斷層檢查，在腹腔內發現有很大的腫瘤。

家屬同意下於9月開刀，順利由小腸空腸端取出腫瘤，直徑近30公分、重達3公斤，病理報告為胃腸道基質瘤（Gastrointestinal Stromal Tumor，GIST）。

莊仁賓說，患者術後3個月發生腸沾黏的現象，今年初肝臟出現1處3公分疑似轉移病灶，醫師團隊再進行肝臟轉移病灶切除併小腸剝離手術，專業照顧下，已順利出院，目前於腫瘤科醫師門診繼續接受標靶治療，並定期追蹤。

莊仁賓指出，胃腸道基質瘤是在胃腸道的罕見腫瘤，發生率約100萬人中有10至20人罹患，台灣每年新增病例300人左右，以長在胃部最常見，約占6、7成，症狀為消化道出血，腹部不適，腹痛，胃腸道阻塞等，但20%的患者卻是無症狀的。

由於腸胃道間質瘤症狀不明顯，容易被誤判為一般腸胃問題，統計顯示超過半數患者確診時，腫瘤已大於5公分，甚至更來到10公分以上，復發風險高，存活期也較短。

莊仁賓強調，早期發現，有機會治癒，該院針對惡性腫瘤的治療，也成立腫瘤整合性多專科團隊，提供最專業的服務。