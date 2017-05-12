男子發現「下面」比5年前小很多 醫師：和菸有關

2017-05-12 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕一位男子最近發現常常排尿不順、下面生殖器還比起5年前縮小很多。醫生指出，這可能和香菸有關，香菸能直接造成血管收縮，而陰莖組織細胞長久缺血會逐漸凋零、被纖維組織取代因而縮小。

據《優活健康網》報導，陳先生近5年來感覺身體狀況越來越差、排尿不順，而且陰莖比起5年前縮小很多。郭綜合醫院泌尿科副院長梁景堯指出，陰莖是血流量變化很大的器官，平時需求不大，但若要維持性交的硬度就需要很大的血流量。陰莖動脈平均只有1mm寬，如果血管開始硬化，勃起硬度會變差、甚至完全無法勃起。而陰莖長久缺血的結果就是組織細胞得不到足夠的血液供應，而且會逐漸凋零、被纖維組織取代而縮小。

梁景堯說，要維持血管的彈性首先要從健康生活方式做起，包括規律作息、足夠且高品質的睡眠、均衡飲食、適度運動。而最重要的是遠離菸害，香菸能直接造成血管收縮、組織含氧量下降，是勃起功能障礙最大殺手。無論是自己吸的一手菸、別人呼出來的二手菸，以及居家生活環境中的三手菸都一樣有害，大家要離越遠越好。

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優活健康網 尿不乾淨？陰莖縮水恐為香菸害的

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