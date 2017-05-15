男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰

有媒體報導指出，一名男大生因為罹患「克萊列文症候群」，發病一睡就是半個月，期間還性慾高漲無意識當眾手淫。（法新社）

2017-05-15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕童話故事中的睡美人因為吃了毒蘋果而一覺不醒，現實中也有類似的案例。有媒體報導指出，一名男大生因為罹患「克萊列文症候群」（Kleine–Levin syndrome），發病一睡就是半個月，期間還性慾高漲無意識當眾手淫，甚至在住院期間熊抱護士，叫也叫不醒。

據《蘋果日報》報導，高醫附設醫院神經內科主治醫師徐崇堯表示，高雄一名男大生在高中時被診斷罹患「克萊列文症候群」，過去3年來每年發病，每次發病一睡就是半個月，期間不上學也不洗澡，偶爾起身吃飯、上廁所，且變得性慾高漲會當眾自慰，就醫住院期間甚至熊抱護士，叫也叫不醒，日前男大生又發病，醒來已是2星期後，還因此錯過學校期中考。

報導也提到，「克萊列文症候群」是種病因不明的睡眠障礙，發生機率約百萬分之2，患者多數在第一次發病前感冒，然後出現周期性嗜睡，1年約1至2次，一睡就是約半個月至1個月，該疾病好發於青少年，部分男性患者會性慾高漲公開手淫，但都是在無意識下進行，醒來也不記得。但患者隨年齡增長，發病頻率與週期也會縮短，大多在25歲至30歲間就會不藥而癒。