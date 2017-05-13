醫病》從不尋花問柳 龜頭竟長菜花 原來是陰莖癌惹禍

2017-05-13 16:50

［記者謝武雄／桃園報導］一位60多歲的男子，生活正常、從不尋花問柳，2、3個月前發現龜頭長了「菜花」，緊張地四處求醫，最後到衛福部桃園醫院就診，查出是陰莖癌一期，切除長度不到2公分的陰莖，目前術後一切正常；泌尿科醫師莊恆彰表示，陰莖癌還是要及早發現治療，以往就有末期病人整隻陰莖都切除的病例。

莊恆彰說，陰莖癌初期症狀幾乎與菜花一模一樣，但陰莖癌屬於皮膚病變，並不是性病，也與尋花問柳無關，得病的人通常都是5、60歲的男子，因此，這位男子就醫時，初步排除感染菜花可能性，接受切片檢查發現是腫瘤，開刀將部分陰莖切除後，這名男子術後恢復良好，未來也不會影響排尿、性功能。

莊恆彰表示，陰莖皮膚屬於「鱗狀細胞」，若是男士長期不注意包皮清潔衛生，導致藏污納垢，長期來講對陰莖皮膚會造成傷害，不斷傷害、修補，在這種循環的過程中就會造成病變，進而形成癌症，整個過程要很長的時間，因此，陰莖癌的患者通常都是5、60歲的男子。

莊恆彰說，一般的皮膚癌可以局部切除，再從其他地方移植，但陰莖皮膚很薄，無法局部切除，因此，只能用切斷方式，並保留0.3到0.5公分的安全距離，這位患者為陰莖癌一期，病變部位連同安全距離，整個切除長度不到2公分，雖然陰莖變短了，但不會影響排尿、性功能。

莊恆彰表示，陰莖癌發生率不到1％，長期臥床的老年人、中年男子包皮太長、包莖、衛生習慣不良等族群較常發生，病症多在被包皮蓋著的龜頭或包皮內面，若是末期病人，可能要切除整個陰莖，因此建議男性洗澡時，要注意包皮清潔，如果有異狀也能及早發現治療。