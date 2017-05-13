快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
醫病》從不尋花問柳 龜頭竟長菜花 原來是陰莖癌惹禍
2017-05-13 16:50
［記者謝武雄／桃園報導］一位60多歲的男子，生活正常、從不尋花問柳，2、3個月前發現龜頭長了「菜花」，緊張地四處求醫，最後到衛福部桃園醫院就診，查出是陰莖癌一期，切除長度不到2公分的陰莖，目前術後一切正常；泌尿科醫師莊恆彰表示，陰莖癌還是要及早發現治療，以往就有末期病人整隻陰莖都切除的病例。
莊恆彰說，陰莖癌初期症狀幾乎與菜花一模一樣，但陰莖癌屬於皮膚病變，並不是性病，也與尋花問柳無關，得病的人通常都是5、60歲的男子，因此，這位男子就醫時，初步排除感染菜花可能性，接受切片檢查發現是腫瘤，開刀將部分陰莖切除後，這名男子術後恢復良好，未來也不會影響排尿、性功能。
莊恆彰表示，陰莖皮膚屬於「鱗狀細胞」，若是男士長期不注意包皮清潔衛生，導致藏污納垢，長期來講對陰莖皮膚會造成傷害，不斷傷害、修補，在這種循環的過程中就會造成病變，進而形成癌症，整個過程要很長的時間，因此，陰莖癌的患者通常都是5、60歲的男子。
莊恆彰說，一般的皮膚癌可以局部切除，再從其他地方移植，但陰莖皮膚很薄，無法局部切除，因此，只能用切斷方式，並保留0.3到0.5公分的安全距離，這位患者為陰莖癌一期，病變部位連同安全距離，整個切除長度不到2公分，雖然陰莖變短了，但不會影響排尿、性功能。
莊恆彰表示，陰莖癌發生率不到1％，長期臥床的老年人、中年男子包皮太長、包莖、衛生習慣不良等族群較常發生，病症多在被包皮蓋著的龜頭或包皮內面，若是末期病人，可能要切除整個陰莖，因此建議男性洗澡時，要注意包皮清潔，如果有異狀也能及早發現治療。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Real-estate agents accused of selling personal data
- 猛禽到處賣萌 水汪汪雙眼讓網友暴動
- 台南正妹將代表夏威夷 爭奪美國小姐后冠
- 離譜！失主手機號碼 警察竟給竊嫌
- 大島優子撇洩春光 網友一口咬定乳首激凸惹
- 鄭人碩耍狠破相傷脊椎 角頭2玩命 力求寫實
- 【愛的感謝狀】她用雙手守護我們家
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 醫院遭「勒索病毒」攻擊 病人看診受影響
- （血腥慎入）裸扮女體盛吃人肉 凱蒂佩芮獵奇MV引熱議
- MLB》挨轟率過高 釀酒人將拔終結者菲利茲
- 高鐵電纜線屢遭竊 原來是包商離職員工搞的鬼
- 強尼戴普94狂！遭保鑣強行架走也硬要簽名
- 《小學堂》神童回娘家 妙喻張小燕地位如摩西
- 驚險！化學槽車翻覆 濱海公路一度大塞車
- 連自己人也咬！印度男慘死洛威拿犬爪下...
- 一出生就被軟禁 以色列幽靈少年重見天日！
- 東石漁人碼頭ROT 文觀局：入園、停車免費
- 國中妹喇舌鄧佳華 媒體驚爆她幕後指點...
- 崇文童秀舞贈花 高鐵旅客好開心
- 證券行情表、證券表格
- MLB》捕手雙響砲還秀美技 小熊抓下紅雀
- 《亞洲花式撞球錦標賽》球王殺手螺雷 締亞錦三連霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 WHA attendance possible: WHO
- 打造生態廊道 十三分坑變新祕境
- 中國打壓台灣 柯P籲：人權和醫療議題要聰明點閃掉
- 女子清晨海灘自拍 淫狼硬上弓判刑2年10月
- （影音）女神變鬼樣！《紅衣2》許瑋甯剃半眉變這樣
- 網球》詭譎回擊球世界瘋傳 球迷：我看了什麼？（影音）
- 一支鑰匙竊兩台馬三 嫌驕傲稱「這車好偷！」
- 阿湯哥巴黎忙拍新片 前妻在附近爽與影帝新歡約會
- 女星下海被鯊魚狠咬影片 真相竟是...！
- 辦生日趴太嗨吵到人 8男3女躲摩鐵拉K遭逮
- 北市信義區驚傳墜樓案 6旬男送醫搶救中
- 喜收小V寶母親節禮 徐若瑄感慨懷胎十月搏命產子
- NBA》「去別隊有更好發展」禪師籲甜瓜放棄霸王條款
- 去年轟贏曾陶鎔 陳敏賜棄打回投
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫病》從不尋花問柳 龜頭竟長菜花 原來是陰莖癌惹禍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分