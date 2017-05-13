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烏鴉看得懂字？ 掛上「禁止入侵」後就不來了

日本東京大學位於岩手縣大槌灣的海洋研究設施，掛上「烏鴉禁止入侵」的標示後，烏鴉就不再過來了。（圖擷自《朝日新聞》）

2017-05-13  16:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏鴉那麼聰明看得懂字？日本東京大學位於岩手縣大槌灣的海洋研究設施，飽受烏鴉侵襲之苦，請教宇都宮大學烏鴉專家竹田努後，得到「試試看掛上警告聲明看看」，他們半信半疑地照做之後，沒想到烏鴉從此真的不來了！

據《朝日新聞》報導，這棟3層樓的海洋研究設施在311地震中重創，經過修復後3樓恢復使用，1、2樓則當做倉儲空間。然而烏鴉卻在2015年春天開始大舉入侵，破壞一樓天花板、留下羽毛和鳥屎髒亂環境，還到處亂啄絕緣材料去當鳥巢。

東京大學大氣海洋研究所的教授佐藤克文在頭痛之餘，找上宇都宮大學的竹田努想想辦法，卻得到掛設警示牌的建議，讓佐藤當場以為對方在開玩笑。結果佐藤克文照做之後，烏鴉竟就此對這棟建築物卻步，讓眾人相當驚訝。

報導中分析指出，原來當人們看到「烏鴉禁止入侵」的警告標示之後，就會下意識地抬頭看向天空，或用手指比著遠方的烏鴉，讓烏鴉感受到人類所賦予的壓力，因此遠離了東大的海洋研究設施。

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  • 烏鴉過去經常入侵東大的海洋研究設施。（圖擷自《朝日新聞》）

    烏鴉過去經常入侵東大的海洋研究設施。（圖擷自《朝日新聞》）

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