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對抗北韓威脅 CIA成立特殊單位對付金正恩

2017-05-11  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕為應對日漸嚴重的北韓核武威脅，美國中央情報局（CIA）宣布，已編制了新的任務單位，藉此對抗北韓核武、導彈與難以預測的其領導人金正恩。

綜合外媒報導，CIA在當地時間週三宣布，旗下新成立了「韓國任務中心」，要來應付北韓領導人金正恩與他所帶來的核武、導彈威脅。

報導中提到，這支用來對付北韓的任務中心，將得以運用一切資源、技術處理北韓問題。官方聲明指出，「新成立的任務中心找來了跨部會的專家，藉由這樣的機會集結其專業、經驗與創造力，來對抗北韓。」

CIA局長彭畢歐（Mike Pompeo）在聲明中提到，「成立韓國任務中心，能讓我們更有效地組織、領導CIA，來應付北韓針對美國及其盟友的威脅。」

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  • CIA成立新的任務中心，要來對付北韓領導人金正恩。（法新社）

    CIA成立新的任務中心，要來對付北韓領導人金正恩。（法新社）

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