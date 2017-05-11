11歲女童倒臥房間 竟是吸食過量海洛因

海洛因示意圖。（圖取自網路）

2017-05-11 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國發生小朋友吸毒事件，一名在校表現良好、行為舉止無異常的小女孩竟然因為吸毒過量失去意識，幸虧急救後無大礙。

美國匹茲堡當地媒體報導，本月初一名11歲女孩被家人發現在房間中失去意識，家人急忙替她實施CPR，醫護人員到場後將她送醫。警方在現場發現多包海洛因，且至少有一包是打開的，女童的20歲姊姊表示，家人對此完全不知情。

報導指出，姊姊說妹妹在學校社交狀況、成績良好，行為舉止正常。目前案件正在調查中，警方、校方均未做出回應。

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