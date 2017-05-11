| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三總醫師詐保案 北檢起訴林俊杰等39人 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

11歲女童倒臥房間 竟是吸食過量海洛因

海洛因示意圖。（圖取自網路）

2017-05-11  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國發生小朋友吸毒事件，一名在校表現良好、行為舉止無異常的小女孩竟然因為吸毒過量失去意識，幸虧急救後無大礙。

美國匹茲堡當地媒體報導，本月初一名11歲女孩被家人發現在房間中失去意識，家人急忙替她實施CPR，醫護人員到場後將她送醫。警方在現場發現多包海洛因，且至少有一包是打開的，女童的20歲姊姊表示，家人對此完全不知情。

報導指出，姊姊說妹妹在學校社交狀況、成績良好，行為舉止正常。目前案件正在調查中，警方、校方均未做出回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 海洛因 海洛英
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：11歲女童倒臥房間 竟是吸食過量海洛因


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.