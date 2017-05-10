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中國前副總理錢其琛逝世 享壽90歲

2017-05-10  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院前副總理、前外交部長錢其琛，昨天（9日）去世，享壽90歲。

《新華社》報導，1928年出生的錢其琛，9日晚間因病在北京逝世。錢畢業於蘇聯列寧共產主義青年團中央團校，1942年10月加入中共後，先後出任多項要職，1988年4月至1998年3月擔任中國外交部部長，在1993年3月至2003年3月擔任中國國務院副總理。

《香港01》指出，錢其琛會說俄語、英語，略通法語，是中國外交界的長期領導人，在擔任年外交部長10年期間，曾先後訪問了100多個國家。

錢其琛在中國國務院長期主管外交、港澳事務和對台工作，曾於1995年發表《香港涉台問題基本原則與政策》（簡稱《錢七條》），並著有回憶性書籍《外交十記》。

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  • 中國國務院前副總理、外交部長錢其琛昨天（9日）去世，享壽90歲。（圖取自《香港01》）

    中國國務院前副總理、外交部長錢其琛昨天（9日）去世，享壽90歲。（圖取自《香港01》）

  • 錢其琛（右）民國2004年在首爾舉行的回憶錄「外交十記」韓文版發行紀念酒會上，為邀請他來韓的南韓前國務總理李洪九（左）簽名贈書。（資料照，中央社）

    錢其琛（右）民國2004年在首爾舉行的回憶錄「外交十記」韓文版發行紀念酒會上，為邀請他來韓的南韓前國務總理李洪九（左）簽名贈書。（資料照，中央社）

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