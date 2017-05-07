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北韓傳又拘留1名美國公民 曾在平壤科大工作

目前被北韓扣押的美國公民，除了金相德之外，還有美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier，左）和韓裔美國公民金東哲（右）。（美聯社資料照）

2017-05-07  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕北韓《中央通訊社》（KCNA）今天（7日）報導，北韓再拘留一名美國公民，理由是懷疑該人「有違反國家的行為」，若消息證實，將成為第4位被北韓拘留的美國公民。

《路透社》稍早引述北韓《中央社》報導，該美國公民為Kim Hak Song，昨天被北韓拘留，他曾在平壤科技大學工作。

目前證實被北韓扣押的美國公民共有3人，包括上月底被拘留的金相德（Kim Sang-duk或Tony Kim，譯音）、美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）和韓裔美國公民金東哲。

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