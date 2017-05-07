南韓森林大火 總統候選人紛紛到場慰問

南韓江陵市、三陟市等地發生森林大火。（歐新社）

2017-05-07 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統選舉將於9日展開，候選人在週末紛紛排滿行程決一死戰，但此時江原道的江陵市、三陟市卻雙雙發生森林大火，總統候選人皆取消造勢規劃，不約而同地都到火災現場慰問。

據《韓國時報》報導，當局出動22架消防直升機和2200名消防員，以求撲滅火勢。森林大火於昨天（6日）下午3時27分，在江陵市大關嶺博物館後方延燒，強風助長火焰亂竄，韓國政府不得不緊急疏散附近的300多位居民。

江陵市的火勢在今日上午10時36分受到控制，但消防員仍在與三陟市森林火災奮鬥。在這場燎原之火中，有數十間民宅遭焚毀，大約70個足球場大小的森林被燒成枯木。

南韓總統候選人文在寅，放下競選行程來到江陵一間小學，慰問失去家園的民眾；安哲秀則來到江陵市社福中心，安慰一名受災女子；劉承旼也到達江陵，聆聽住宅被燒毀的小學教師訴說苦衷。

南韓當局出動消防直升機滅火。（歐新社）

南韓老人無助地站在被燒毀的住宅前。（歐新社）

南韓總統候選人文在寅抵達江陵了解受災狀況。（歐新社）

南韓總統候選人聆聽受災婦女訴苦。（歐新社）